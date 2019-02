Gottesdienst am Tag der Liebenden

Zwingenberg.Die Katholische Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg lädt am Valentinstag – also dem 14. Februar, Donnerstag – zu einem weiteren Gottesdienst in der Reihe „Angesagt“ ein. Veranstaltungsort ist die Kirche Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg (Heidelberger Straße 18), Beginn ist 20 Uhr.

Wie Pfarrer Äneas Opitek in der Einladung formuliert, „gilt der Valentinstag allgemein als Tag der Liebenden. Wir laden Sie ein, am Abend des Gedenktages an den Heiligen Valentin einen besonderen Gottesdienst mit uns zu feiern. Der Gottesdienst steht unter dem Thema ,Ehebund – Ehe bunt‘, er ist konfessionsoffen, wird musikalisch in besonderer Weise gestaltet und findet bei romantischem Kerzenlicht statt“. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich als Paar segnen zu lassen. Im Anschluss laden die Veranstalter zu einem kurzen Umtrunk auf den Platz vor der Kirche ein.

„Wir freuen uns auf Ihr Kommen“, schließt Opitek seine Einladung, die sich an alle richtet, die sich auf den Bund der Ehe vorbereiten, die bereits geheiratet haben oder ein Ehejubiläum feiern werden oder bereits eines gefeiert haben. red

