Gottesdienst im Stile von Iona

Zwingenberg/Alsbach.Die Kirchengemeinden des Evangelischen Gemeindenetzes Nördliche Bergstraße (EGNB) feiern am Sonntag, 30. August, einen gemeinsamen Segnungsgottesdienst nach der Liturgie von Iona. Er beginnt um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche in Alsbach beziehungsweise im Kirchgarten hinter dem Gotteshaus.

Segnen und segnen lassen

In diesem besonderen Abendgottesdienst mit Stille, Texten und Musik können die Gottesdienstbesucher ihre Gebetsanliegen vor Gott bringen, gesegnet werden, wenn sie möchten auch andere segnen oder von ihrem Platz aus die Atmosphäre auf sich wirken lassen.

Die Pfarrerinnen Steffi Beckmann und Barbara Tarnow werden diesen Abendgottesdienst, der den Gottesdienst am Sonntagmorgen in den Kirchengemeinden im EGNB ersetzt, gestalten und freuen sich auf alle Teilnehmer. red

