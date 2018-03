Anzeige

Zwingenberg.Frauen aller Konfessionen laden zum Weltgebetstag in Zwingenberg ein. Die diesjährige Gottesdienstordnung unter dem Motto „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ wurde von Frauen aus Surinam erstellt, einem kleinen Land im Norden Südamerikas, schreibt Dr. Maria Häring für die Veranstalter.

Der Gottesdienst findet am Freitag, 2. März, im Pfarrzentrum der Katholischen Kirchengemeinde Mariae Himmelfahrt (Heidelberger Straße18) in Zwingenberg statt. Ab 18.30 Uhr werden Bilder zu Surinam gezeigt und Lieder eingeübt. Der Gottesdienst schließt sich um 19 Uhr an. Danach sind alle eingeladen, um bei landestypischen Speisen und Getränken miteinander ins Gespräch zu kommen. red