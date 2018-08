Anzeige

Zwingenberg.Das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße, bestehend aus den Kirchengemeinden Alsbach, Jugenheim, Nieder-Beerbach und Zwingenberg, lädt zum Abschluss der „Sommerkirche“ für Sonntag, 5. August, zu einem gemeinsamen Gottesdienst ein. Er findet ab 18 Uhr in der Bergkirche Zwingenberg in Anlehnung an den „Tote Hosen“-Song „Tage wie diese“ unter dem Motto „An Tagen wie diesen“ statt. Pfarrer Christian Hilsberg und das Vorbereitungsteam laden nach dem Gottesdienst zum Verweilen im Kirchgarten ein; für Getränke und einen kleinen Imbiss wird gesorgt sein. Der 10-Uhr-Sonntagsgottesdienst entfällt.

Projektchor probt heute

Der Abschlussgottesdienst der „Sommerkirche“ wird von einem Projektchor musikalisch mitgestaltet, der am heutigen Samstag, 4. August, zur ersten und einzigen Probe einlädt (wir haben berichtet). Sie findet unter Leitung von Monika Hölzle-Wiesen von 10 bis 12.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) statt. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind zur Teilnahme eingeladen, eine Anmeldung ist nicht nötig. red