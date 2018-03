Anzeige

Zwingenberg.An Ostern feiert die evangelische Kirchengemeinde folgende Gottesdienste:

In der Osternacht treffen sich die Gottesdienst-Besucher am Ostersonntag (1. April) um 6 Uhr an und in der Kirche, um gemeinsam die Osternacht mit Abendmahl zu feiern.

Die Leitung und Gestaltung dieses Gottesdienstes übernimmt Pfarrer Hilsberg. Im Anschluss an die Osternacht lädt die Kirchengemeinde zum Osterfrühstück in das Gemeindehaus ein.