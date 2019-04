Gräber, Grabsteine und Beerdigungsriten

Zwingenberg.Der Verein „Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge“ lädt für Sonntag, 5. Mai, 14 Uhr zu einem Gang über den größten jüdischen Landfriedhof Hessens in Alsbach ein. Treffpunkt ist der Eingang zum Friedhof südlich von Lidl im Einkaufsviertel „In der Pfarrtanne“. Dauer des Rundgangs ist rund eineinhalb Stunden.

Dr. Fritz Kilthau, Vorsitzender des Vereins „Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge“, wird viele Details zur Geschichte des Friedhofs, zu Gräbern, Grabsteinen und ihren Symbolen und den jüdischen Beerdigungsriten vermitteln.

Die Existenz des Alsbacher Judenfriedhofs ist verbürgt seit dem Jahr 1616. Er diente mehr als 2000 Juden aus 32 Ortschaften der näheren und weiteren Umgebung als zentrale Beerdigungsstätte. Das Gebiet reichte von Eberstadt über Pfungstadt, Gernsheim, Zwingenberg, Lorsch und Auerbach, Bensheim, Heppenheim bis nach Reichenbach.

Ein offenes Geschichtsbuch

Da jüdische Gräber nach jüdischer Sitte nicht erneut belegt werden dürfen, sind diese Grabstätten mit ihren zum Teil uralten Grabsteinen wie ein offenes Geschichtsbuch. Als orthodoxer Friedhof zeigen die Grabmale – mit sehr wenigen Ausnahmen – keine Schmuckelemente. Grabsteine mit dem Symbol der segnenden Hände weisen die Beerdigten als Anhänger der Kohanim aus, die verantwortlich für die Opferdarbringung im Tempel und den Priestersegen waren. Das Symbol der Kanne schmückt die Grabsteine der Leviten, die sich um die kultische Reinheit im Tempel kümmerten. Einige Grabsteine zeigen das Symbol der zionistischen Bewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert – den Davidstern.

Dr. Kilthau wird bei seinem Rundgang auch von den jüdischen Beerdigungsriten, insbesondere von den Beerdigungsbruderschaften, berichten.

Weitere Stationen des Rundgangs werden die Trittsteine an der äußeren Friedhofsmauer sein, aber auch der Gedenkstein für den berühmten Rabbi Samuel Bacharach aus Worms, der in Alsbach beerdigt wurde, und die Gedenktafel zur Erinnerung an die Friedhofsschändung während der Reichspogromnacht 1938 durch die Nationalsozialisten. Die Gräber des Bankiers Julius Bauer und seiner Frau Hedwig aus Bensheim werden gleichfalls aufgesucht – sie gehören zu den letzten auf dem Friedhof angelegten Grabstätten.

Broschüre erhältlich

„Die Führung über den Alsbacher Judenfriedhof soll an die früheren jüdischen Bürger unserer Gemeinden und ihre Kultur erinnern, soll die Wichtigkeit von Toleranz, friedvollem Miteinander von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen verdeutlichen“, so Dr. Kilthau.

Um die vielen Informationen zum Alsbacher Judenfriedhof nochmals in Ruhe nachlesen zu können, kann nach der Führung eine von Pfarrer Johannes Mingo und Kilthau erarbeitete Broschüre über den Alsbacher Judenfriedhof erworben werden. Eine ausführliche Publikation über die Bensheimer Bankiersfamilie Bauer wird gleichfalls zum Kauf angeboten. Die männlichen Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung beim Rundgang über den Judenfriedhof in Alsbach zu tragen. red

