Graffiti-Workshop am Freibad

Seeheim-Jugenheim.„Freizeit und Bewegung“, unter diesem Motto steht der Graffiti-Workshop, den die kommunale Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim in Kooperation mit dem Verein Werkstatt Sonne am 19. und 20. Juni, Freitag und Samstag, anbietet. Jugendliche ab zwölf Jahren sind eingeladen, die Mauer vor dem Jugenheimer Freischwimmbad (rechts vom kleinen Parkplatz) zu gestalten. Die Entwürfe sollen am Freitagnachmittag von 16 bis 18 Uhr in der Werkstatt Sonne entstehen; mit den Spraydosen gearbeitet vor Ort wird dann am Samstag von 10 bis 17 Uhr.

Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. Der Workshop findet mit maximal sieben Teilnehmern unter Beachtung der derzeitigen Kontakt- und Hygieneauflagen statt.

Informationen und Anmeldung: Kommunale Jugendförderung, Telefon: 06257/9699428, E-Mail rolf.bourgeois@seeheim-jugenheim.de; Werkstatt Sonne, Telefon: 06257/82061, E-Mail info@werkstatt-sonne.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020