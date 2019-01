Grass Unlimited im Theater Mobile

© Theater Mobile

Zwingenberg.Am Samstag, 2. Februar, 20 Uhr können Besucher die musikalischen Künste von Grass Unlimited genießen, die bereits auf Winzer- und Weinfesten oder in Folk Clubs aufgetreten sind. Die Band aus der Rhein-Main-Neckar-Region besteht aus Sylvia „Miss Kitty“ Werner(Gesang, Mandoline), Michael „Mr. Banjo“ Jockel (Banjo, Gitarre, Harfe, Gesang), Rüdiger „Dawg“ Horne (Dobro, Mandoline, Gesang), Markus „Scarecrow“ Kahnert (Fiddle, Gesang), Volker „F.Red“ Strauch (Kontrabass, Gesang) und Gérard „Monsör“Moeres(Gitarre, Gesang).

Das Ensemble hat sich seit den Achtzigerjahren dem Bluegrass und ähnlichen Musikarten verschrieben. In einer Pressemitteilung des Veranstalters heißt es: „Grass Unlimited bieten konzertante Musik auf hohem Niveau, bei der der fröhliche Charakter und die ursprüngliche Tanzbarkeit des Bluegrass im Vordergrund stehen. Wo immer Grass Unlimited auftreten, das ist Stimmung garantiert.“

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf per E-Mail an: theater@mobile-zwingenberg.de oder im Copyshop Zwingenberg. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet. seb/Bild: Theater Mobile

