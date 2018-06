Anzeige

Zwingenberg.Der Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg veranstaltet am 11., 18. und 25. Juli sowie am 1. August jeweils ab 19 Uhr auf dem Sportplatz unter freiem Himmel ein Workout mit dem Titel „Get out – get fit“. Das kostenfreie Angebot besteht aus Zirkel- und Ausdauertraining, Teamspielen und vielem mehr. „An der frischen Luft werden die Freude an der Bewegung und das soziale Miteinander gefördert“, schreibt der TuS in seiner Ankündigung. Außerdem ist das Training für jedermann geeignet.

Die Teilnehmer benötigen nur gute Laune, etwas zu trinken, eventuell eine Matte, Sportschuhe und ein Handtuch. Sandra Gerhard leitet sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder durch das Training.

Bei Fragen können sich Interessierte per Telefon: 06251/938575 informieren. pl/pb