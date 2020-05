Grenzenlos-Gottesdienst am Sonntagabend

Zwingenberg.„Grenzenlos – Zeit mit Gott“, so lautet der Titel eines Gottesdienst-Angebots, zu dem der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg einlädt. Am nächsten Sonntag, 31. Mai, ist es wieder soweit. Die Akteure laden ab 18 Uhr in die Evangelische Bergkirche ein und schreiben in ihrer Ankündigung:

„Grenzenlos ist Gottes Liebe zu uns. Grenzenlos ist seine Treue. Grenzenlos ist sein Ja zu jedem Menschen. Jeder ist willkommen, Groß und Klein, Alt und Jung. Wir dürfen in Gottes Wohnstube ausruhen, Kraft tanken, Gemeinschaft feiern und fröhlich sein.“

Allerdings können angesichts der Coronavirus-Pandemie auch an diesem Gottesdienst nur maximal 25 Menschen teilnehmen, die sich dazu angemeldet haben. Das ist bis am Veranstaltungstag (Sonntag, 31.) bis 12 Uhr per E-Mail: info@cvjm-zwingenberg.de möglich. Dabei sind zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten Name, Adresse und Telefonnummer anzugeben. Die Daten werden 21 Tage lang im Gemeindebüro der Kirchengemeinde aufbewahrt und danach vernichtet. Auf dem Gelände der Kirchengemeinde ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben. Während der gesamten Zeit müssen die Abstandsregeln eingehalten und die Markierungen auf dem Boden und in den Bänken zu beachten. Der CVJM weist darauf hin: „Wenn du dich nicht anmeldest, kann es sein, dass bereits 25 Gäste da sind und du leider nicht dabei sein kannst. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020