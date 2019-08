Seine dritte Amtszeit als Bürgermeister beginnt am 1. September, am Donnerstagabend wurde Holger Habich auf der Bühne des Theaters Mobile erneut ins Amt eingeführt: Erste Stadträtin Karin Rettig (r.) überreichte die Ernennungsurkunde, Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland verpflichtete den Rathauschef per Handschlag.

© Dietmar Funck