Große Gefühle und packender Rhythmus

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf ein Konzert mit dem Ensemble „Tango Marcando“ und dem argentinischen Sänger Marcelo Paletta hin. Es findet mit dem Titel „Tango Argentino“ am kommenden Wochenende im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) statt; Samstag, 23. Februar, 20 Uhr / Sonntag, 24. Februar, 18 Uhr. In einer Pressemitteilung heißt es:

Seit 2009 zählt der südamerikanische Tango zum Unesco-Weltkulturerbe. Das Ensemble „Tango Marcando“ hat sich dieser Musik verschrieben und bringt in der Formation eines traditionellen, argentinischen „orquesta típica“ den vollen Orchestersound auf die Bühne – mit pulsierender, vibrierender Rhythmik in der zutiefst melancholischen Atmosphäre des Tango Argentino.

In der Ankündigung heißt es: Die Intimität dieser einzigartigen Musik und die Wechsel zwischen Kraft und Zartheit werden durch das Oktett virtuos in Szene gesetzt. Die Schwerpunkte des diesjährigen Programms liegen auf Kompositionen und Arrangements der Komponisten Julian Plaza, Horacio Sálgan, Osvaldo Pugliese und Astor Piazzolla; als Höhepunkt erklingt der Winter („invierno porteño“) aus dem Vier-Jahreszeiten-Zyklus von Piazzolla, in dessen Musik Elemente von Jazz und Klassik mit dem traditionellen Tango zum „Tango Nuevo“ verschmelzen. Mit dabei ist wieder der argentinische Sänger Marcelo Paletta, die Moderation übernimmt die Argentinierin Susana Simon.

Mitwirkende: Claudia Louise Weigand (Violine), Dörte Beck (Viola), Georg Lehr (Violoncello), Kai Spengler (Kontrabass), Norbert Kotzan (Bandoneon), Zhanna Popolitova (Akkordeon), Margarete Schurmann-Spengler (Piano), Marcelo Paletta (Gesang) sowie Susana Simon (Gitarre und Moderation).

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

Info: www.mobile-zwingenberg.de www.tango-marcando.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019