Großer Andrang bei den Kleintierzüchtern

Zwingenberg.Auch wenn die Kleintierzuchtanlage Zwingenberg etwas außerhalb des Stadtgebietes liegt kann sich der dortige Verein immer wieder über den guten Besuch seines Grillfestes am Feiertag Christi Himmelfahrt freuen. Die schöne Anlage mit den vielen Tieren und dem Teich am Clubhaus war auch heuer wieder Ziel vieler Radfahrer, Spaziergänger und natürlich auch Autofahrer, für die auch genügend Parkraum vorhanden war. In dieser Idylle ließen die Gäste sich wieder gerne mit allerlei Grillspezialitäten verwöhnen. / tz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.06.2019