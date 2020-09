Grundkurs zum Umgang mit dem „Alleskönner Smartphone“

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Angebot „Smartphones – Kluge Alleskönner, Grundkurs I“ (FE 001) hin. Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsenen, insbesondere an Menschen ab dem 60. Lebensjahr. Die Kursgebühr für die vier Treffen (7., 14., 21. und 28. September), jeweils montags von 9.30 bis 11.45 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg, beträgt 79 Euro. Hinzu kommen fünf Euro für Kopien. Zum Kursinhalt heißt es:

„Lernen Sie, wie ein Smartphone Ihren Alltag erleichtern kann. Bitte bei der Anmeldung die Marke und das Modell angeben und zum Kurs vollständig aufgeladen mitbringen.“

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr; Webseite: www.famizz.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.09.2020