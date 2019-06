Guadagnini-Trio spielt Werke von Beethoven, Schumann und Enescu

Das Guadagnini-Trio gastiert am 22. Juni in Bickenbach. © Cara Gutmann

Bickenbach.Der Verein Kammerkonzerte im Jagdschloss Bickenbach e.V. weist auf sein 66. Kammerkonzert hin, das am 22. Juni, Samstag, ab 18 Uhr stattfindet. Wie Philipp Völger schreibt, ist dieses Mal das Guadagnini-Trio mit klassisch-romantischen Klaviertrios für Violine, Violoncello und Klavier zu Gast. Von Ludwig van Beethoven wird das Trio c-Moll (op. 1/3), von Robert Schumann das Trio d-Moll (op. 63) und George Enescu die Sérénade lointaine zu hören sein. In der Pressemitteilung heißt es weiter:

Immer wieder ziehen die Musiker des Guadagnini-Trios ihre Zuhörer mit ihrer starken musikalischen, klanglichen und emotionalen Bindung untereinander, ihrer langjährigen kammermusikalischen Erfahrung, ihren über viele Jahre hindurch gereiften Interpretationen und ihrer funkensprühenden Energie in ihren Bann.

Konzertauftritte führten sie bereits auf internationale Podien – vom Beethoven-Haus Bonn, der Alten Oper Frankfurt, dem Kurhaus Wiesbaden oder dem Rheingau-Musik-Festival über zahlreiche europäische Bühnen bis hin zur Izumi Hall im japanischen Osaka. Seit 2003 spielen Alina Armonas-Tambrea und Edvardas Armonas bereits in der Klaviertriobesetzung zusammen, 2016 ist die Pianistin Anca Lupu zum Guadagnini-Trio hinzugekommen. Auch nach der Auflösung des Trio Enescu, dessen Gründungsmitglieder die zwei Streicher von 2011 bis 2016 gewesen sind, haben die Musiker ihr Anliegen nach wie vor bewahrt, die Kammermusik George Enescus dem Konzertpublikum nahe zu bringen.

Das Konzert findet im Rahmen des Kultursommers Südhessen statt, der vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert und von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen unterstützt wird.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei Gitarre und Saite (Rodensteinstraße 13 in Bensheim, Telefon: 06251/7057677) sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass zu den Konzerten ist eine halbe Stunde vor Beginn. Ein barrierefreier Zugang ist vorhanden.

Im 67. Kammerkonzert am 22. September, Sonntag, 17 Uhr, gibt es ein Wiedersehen mit dem Countertenor Oliver May, der am Klavier von Anette Koppe-Heinrich (Bickenbach) begleitet wird. Er nimmt das Publikum mit auf eine „Reise in den Süden“. So erklingen französische Lieder von Gabriel Fauré und Jules Massenet sowie spanische Lieder von Manuel de Falla. red

