GUD beklagt Verstoß gegen Datenschutz

Zwingenberg.Die Zwingenberger Stadtverordnetenversammlung tagt am Donnerstag, 14. Februar, zum ersten Mal im neuen Jahr. Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland lädt die Mandatsträger sowie interessierte Bürger dazu ab 19 Uhr in den Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ ein.

Nach den Mitteilungen von Frau Heitland und Bürgermeister Holger Habich beschäftigt sich die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) in einer Anfrage mit der „Meldung von Verletzungen personenbezogener Daten“ und bezieht sich dabei auf den teilweise fehlerhaften Versand des kommunalen Abgabenbescheids zur Abrechnung von Grundsteuer, Wasser und Abwasser. Die GUD-Fraktion befürchtet, dass die Stadtverwaltung nach Bekanntwerden des Fehlers – personenbezogene Daten Dritter sind in fremde Bescheide geraten – nicht so reagiert hat, wie es die Datenschutzgrundverordnung vorschreibt. Im anschließenden Beratungs- und Abstimmungsteil der Stadtverordnetenversamlung stellt die CDU zwei Anträge.

Die Christdemokraten wollen den zuletzt im Jahr 2003 grundlegend überarbeiteten Flächennutzungsplan für Zwingenberg fortschreiben und dafür im Jahr 2020 Geld in den Haushalt einstellen lassen. Außerdem beantragt die CDU den Aufbau eines Ökopunktekontos im Zuge der Schaffung einer Ausgleichsfläche am Horstgraben in der Gemarkung des Stadtteils Rodau.

Überdies steht auf der Tagesordnung das Thema B3-Erneuerung und es wird um den Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebiets an der Gernsheimer Straße gehen (Westlich der Platanenallee, Bauabschnitt II).

Weitere Themen sind die Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Bensheim im Bereich des freiwilligen Polizeidienstes sowie das Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungskonzept für die Stadt Zwingenberg. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.02.2019