GUD: Kita-Plätze ohne Essen sind „Aktionismus“

Zwingenberg.Wenn die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag dieser Woche, 11. April, ab 19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) zu ihrer zweiten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammenkommt, dann wird auch das Thema Kindertagesstätten-Neubau eine Rolle spielen (wir haben berichtet). Bekanntermaßen haben die Fachausschüsse des Kommunalparlaments in der vorvergangenen Woche

...