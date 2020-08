GUD lädt zum Ortstermin an den Zerr-Eichen ein

Zwingenberg.Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) lädt für den 5. September, Samstag, 17 Uhr, zu einem Informationsgespräch über die „klimarelevanten Bäume“ im Bereich Paßschule bis Melibokusstraße ein, schreibt GUD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Kühnhold in einer Pressemitteilung. Mit Hilfe von Taupunkt-Messungen lasse sich die „klimatechnische Wirkung“ der Bäume anschaulich demonstrieren – und das auch im Vergleich „zu den Einflüssen, die von der umgebenden Bebauung ausgehen“. Treffpunkt ist der Melibokusparkplatz. Die GUD hat zu dieser Veranstaltung einen Vertreter des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eingeladen.

Die Bürger beteiligen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über den Bebauungsplan rund um den Melibokusparkplatz will die GUD erneut die Frage erörtern, „wie wichtig der Erhalt klimawirksamer Bäume für die nahe Umgebung ist“. Bekanntermaßen setzt sich die Stadtverordnetenfraktion der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie für den Erhalt aller Zerr-Eichen ein, von denen einige im Rahmen einer Bebauung des Gebiets fallen müssten. Die GUD schreibt: „Wir sorgen uns um die zahlreichen aus dem Stadtbild verschwundenen Bäume und die Wirkung von Ersatzbepflanzungen – so sie überhaupt erfolgt sind. Und wir wollen den Bürgern die Möglichkeit bieten, an der Meinungsbildung teilzuhaben.“ Weiter heißt es:

„Die GUD begrüßt ausdrücklich die Grundschulerweiterung in der geplanten Form, auch wenn sie frühestens ab 2025 erfolgen kann. Gegen eine erneute Bebauung des ehemaligen Bauhofgeländes gibt es auch keine Einwände. Die GUD bedauert jedoch, dass für drei zusätzlich im Bebauungsplan vorgesehene Wohngebäude nördlich des Bauhofgeländes wertvolle Bäume gefällt werden müssen.“

Es sei eine Frage der Abwägung, ob der Verlust von Bäumen, die einen Kronen-Durchmessern von mehr als zwei Meter aufweisen, mehr ins Gewicht fällt, als der geringe Gewinn an zusätzlichem Wohnraum: „Die GUD spricht sich eindeutig für den Erhalt klimastabilisierenden Bäume aus. Dass auf diese Weise auch noch 30 vorhandene Parkplätze gerettet werden können, ist ein willkommener Nebeneffekt.“ Neu gestaltetes Grün indessen sei in den ersten Jahren „nur eingeschränkt klimawirksam“. Der Einfluss sei zunächst auf Versickern und Verdunsten von Wasser sowie auf eine geringfügige Filterfunktion für Luft und Wasser reduziert. „Erst wenn Bäume einen Kronen-Durchmesser von zirka eineinhalb Metern entwickelt haben, können sie ihre Fähigkeit ausspielen, durch Schattenwirkung nachhaltig die Temperaturen in der Umgebung zu beeinflussen.“ Wie sehr Mauerwerk die Wärme speichere, das kann in der aktuellen Heißwetterphase bei einem abendlichen Spaziergang durch die aufgeheizte Stadt wahrgenommen werden.

Schattenspender erhalten

Abschließend schreibt die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie: „Andere Kommunen sorgen sich sehr um den Erhalt entsprechender Bäume, während in Zwingenberg immer mehr der klimarelevanten Schattenspender verschwinden. Es geht bei unserer Argumentation nicht um eine ideologische oder populistische Fokussierung auf ein Thema, wie die CDU uns polemisch vorwirft, sondern schlicht um unser Anliegen, in Zwingenberg die Lebensqualität und die Umwelt zukunftsorientiert zu denken und zu gestalten.“ red

