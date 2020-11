GUD nominiert Kandidaten

Zwingenberg.Am 14. März 2021 werden in Hessen neue Kommunalparlamente gewählt. Zurzeit stellen die Parteien dafür ihre Kandidatenlisten auf – so tut es auch die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD), die für den 19. November, Donnerstag, ab 20 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ eine Versammlung zur Listenaufstellung terminiert hat (wir haben berichtet). Dazu lädt Fraktionsvorsitzender Ulrich Kühnhold interessierte Bürger ein, die sich kommunalpolitisch engagieren wollen. In der laufenden Amtszeit handelt es sich bei der Gemeinschaft GUD um die zweitstärkste Kraft.

Wie Kühnhold in einer Pressemitteilung schreibt, setzt sich die GUD „im Zeichen des fortschreitenden Klimawandels für die Sicherung der natürlichen Ressourcen unserer Stadt ein. Dies umschließt den Erhalt möglichst aller klimaaktiven Bäume sowie Weiterentwicklung der innerstädtischen Grünflächen, dazu gehören auch Blühstreifen in den Ortsrandlagen“. Ein weiteres wichtiges Thema bleibe eine ortsnahe Wasserversorgung.

Weiter heißt es: „Die Fortschreibung der Stadtentwicklungsplanung muss auf bereits spürbare klimatische Veränderungen Rücksicht nehmen. Dieser Wandel kann sehr gut mit Hilfe von Klimafunktionskarten untermauert werden. Ein weiterer Eckpfeiler einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung.“

Abschließend heißt es: „Zwingenberg als familienfreundliche Stadt in einer landschaftlich attraktiven Umgebung weiterzuentwickeln, ist unsere Motivation, sich für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt einzusetzen. Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie hofft darauf, dass sich weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, die gemeinsam mit uns an diesen Zielen arbeiten möchten. Am 19. November bietet sich die Gelegenheit, sich auf die Liste der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratiewählen zu lassen, bitte sprechen Sie uns an.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.11.2020