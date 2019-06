Zwingenberg.Anlaufstation nicht nur für viele Väter war am Feiertag Christi Himmelfahrt der Grillplatz an der Vereinslagerhalle südlich vom Gießer Weg in Zwingenberg. Dort hatte traditionell der Sportverein Eintracht zu einem Grillfest eingeladen. Vor allem um die Mittagszeit herrschten hier auch wieder reger Betrieb und gute Laune unter den Gästen, wie das Bild der Herrenrunde belegt. / tz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.06.2019