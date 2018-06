Anzeige

Zwingenberg.13 Grad im Juni sind nicht wirklich verlockend. Schon gar nicht für ein Open Air. Das zehnte Zwingenberger Stadtparkustik-Festival hatte am Mittwoch mit wetterbedingten Startschwierigkeiten zu kämpfen. Die Besucher tröpfelten, anstatt zu strömen. Wenigstens regnete es nicht.

Trotz des Kaltstarts in die Freiluftsaison hat sich das Showmaker-Team um Harry Hegenbarth nicht die Laune vermiesen lassen. Die gegen 18 Uhr noch wenigen Gäste genossen das Bühnenprogramm – und wurden durchaus mehr. Mit der Big Round City Band aus Groß-Umstadt begann der Abend mit unkompliziertem Swing und Easy Listening Jazz ohne Scheuklappen. Mit Songs wie „Walking on Sunshine“, „I’m so Excited“, „Seven Nation Army“ und Mark Forsters „Sowieso“ bewies die Formation stilistische Offenheit und Spielfreude auch vor einem ziemlich dünnen Publikum.

Der erste Festivaltag begann aber bereits um 15 Uhr mit einem schönen Kinder-Varieté mit Artisten wie Axel S. und Andrea Engler, bevor Clown Picc eine kurzweilige Show auf die Beine stellte. Unter dem Namen „Der Ramschladen“ präsentierten sich Vladimir Vambolt und seine Band-Kollegen Christian Hansel und Christian Käsler. Ein Sound aus vielen Instrumenten und multiplen musikalischen Einflüssen, den die drei Hessen als „akustische Poesie“ bezeichnen.