Habich übergibt Wahlbewerbung

Zwingenberg.Holger Habich, amtierender Bürgermeister der Stadt Zwingenberg, der sich am 10. März um eine dritte Amtszeit bewerben wird (wir haben berichtet), hat jetzt auch offiziell seine Kandidatur erklärt: Unser Bild (unten) zeigt den promovierten Juristen bei der Übergabe seiner Wahlbewerbung an Gemeindewahlleiter Ralf Barthel.

Der in Rodau aufgewachsene und in Zwingenberg lebende Habich (43) ist bislang der einzige Bewerber um den Chefsessel im Rathaus des ältesten Bergstraßenstädtchens und tritt als unabhängiger Kandidat an. Der Träger des Wahlvorschlags lautet formal „Habich“. Dies ist dadurch bedingt, dass auch diese Kandidatur des Freidemokraten – wie die beiden vorangegangenen in den Jahren 2007 und 2013 – wieder von CDU und FDP unterstützt wird, von Gesetzes wegen aber nur eine Partei als Trägerin des Wahlvorschlags auftreten kann.

Als Amtsinhaber benötigt Habich keine Unterstützungsunterschriften; der Gesetzgeber unterstellt bei einem Amtsinhaber die Ernsthaftigkeit der Bewerbung. Die derzeitige Amtsperiode endet am 31. August 2019, die neue würde im Falle der Wahl am 1. September 2019 beginnen und dann wieder sechs Jahre dauern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018