Handtasche aus Auto geklaut

Seeheim-Jugenheim.Am Sonntag zwischen 12.30 und 14 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines geparkten Seat in Seeheim-Jugenheim ein und schnappten sich eine Handtasche, die im Fußraum lag. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitpunkt am Lufthansaring. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, berichtet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen, die in diesem Zusammenhang rät, keine Handtaschen oder Wertgegenstände im Auto zu lassen, denn Gelegenheit macht Diebe.

Die Kripo in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 an die Kollegen zu wenden. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020