Harfe, Triangel – und eine liebliche Stimme

Zwingenberg.Eine „ausgewachsene“ Konzertharfe gab es bis dato im Zwingenberger Theater Mobile noch nicht zu sehen – und vor allem zu hören. Dass die Besucher des Gewölbekellers unter dem Alten Amtsgericht aber an jenem Konzertabend keine sphärischen Harfenklänge zu Engelsgesang erwarten durften, das ahnten sie schon angesichts der weiteren Instrumente, die da auf der Bühne neben dem majestätisch wirkenden Klangkörper präsentierten wurden: Ein buntes Sammelsurium von Percussion-Instrumenten – von einem etwas ungewöhnlichen Drumset über Cajon, Rainmaker, Triangel, Udu und Jarimba – drapiert auf bunten Flickenteppichen.

Da wurde verständlich, warum dieses Duo bestehend aus Steffen Haß an all diesen Instrumenten und Jeanine Vahldiek an der Harfe als „Band“ daherkommt. Sie präsentierten an diesem Abend ihr jüngstes von vier Alben selbst komponierter Songs mit dem Titel „no hardship“. Das kann man mit „Leichtigkeit“ übersetzen. Und dieser Titel war auch durch und durch Programm in diesem Konzert.

Die Leichtigkeit durchzieht die Musik in ihrem Stil der federnden Rhythmen, zu denen die Finger über die Saiten der Harfe tanzen. Hinzu kommt noch die liebliche Stimme von Jeanine Vahldiek. Sie ist es auch, die das Publikum heiter und charmant moderierend durch den Abend begleitet. Mit Pumphose und Rastalocken und eingehüllt in wechselndes Farbenspiel des Bühnenlichtes erinnerte sie optisch wie akustisch an Bob Marley.