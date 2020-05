Haushalt zurzeit nicht in Gefahr

Zwingenberg.Zum regelmäßigen Meinungsaustausch traf der Bergsträßer Wahlkreisabgeordnete Michael Meister (CDU) kürzlich mit Zwingenbergs Bürgermeister Holger Habich (FDP) zusammen. Der erste Präsenztermin von Meister – Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung und Kreisvorsitzender der CDU – nach dem Corona-bedingtem „lockdown“ erfolgte in Begleitung von Michael Knecht, Stadtrat und stellvertretender Vorsitzender der örtlichen CDU.

Die Beschränkungen in Folge der Coronavirus-Pandemie waren zunächst Themen des Gesprächs. Habich berichtete, dass der Verwaltungsalltag nach anfänglichen Schwierigkeiten nun wieder problemlos vonstatten gehe. Die Zusammenarbeit mit seinen ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker-Kollegen sei zeitweise nur eingeschränkt möglich gewesen. Der Magistrat habe anfangs Umlaufbeschlüsse gefasst und Telefonkonferenzen abgehalten. Eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung musste ausfallen.

Eigentlich hätte auch das Zwingenberger Weinfest ausfallen müssen, da aufgrund der Coronavirus-Pandemie deutschlandweit Großveranstaltungen bis 31. August abzusagen sind. Der Zwingenberger Verkehrsverein unter Leitung von Rathauschef Habich und die teilnehmenden Winzer haben sich aber stattdessen für ein Online-Weinfest entschieden. Zunächst gab es viele Zweifler, doch mittlerweile hat der große Zuspruch von mehr als einhundert verkauften Weinprobierpaketen alle von diesem Konzept überzeugt, freute sich Habich. Er war sich mit Meister einig, dass gerade in diesen Zeiten neue Marketingkonzepte oder neue Wege gefunden und beschritten werden müssen.

Auch wenn die Pandemie natürlich Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt habe, sieht Habich den Haushaltsplan nicht zwangsläufig in Gefahr. Bei einer Stadt wie Zwingenberg seien die Gewerbesteuereinnahmen nicht so hoch, so dass auch Ausfälle in weniger dramatischen Dimensionen erfolgten. Die Einkommensteuer bleibe trotz Kurzarbeit nach derzeitigem Wissensstand halbwegs im Rahmen der Erwartungen. Die Stadt Zwingenberg profitiere hier von ihrer traditionell konservativen Haushaltsplanung.

Auf die Frage von Habich nach den Entschuldungsplänen für Kommunen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erklärte Meister – ehemals Staatssekretär im Bundesfinanzministerium bei Scholz-Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) –, dass dessen Pläne zur Schuldentilgung der Kommunen nicht im Bundeskabinett, sondern in der SPD besprochen worden seien. Scholz vermische die Altschulden der Gemeinden mit den neuen Schulden, die durch die Pandemie entstanden sind. Das Scholz-Paket umfasst 57 Milliarden Euro, davon 45 Milliarden Euro Altschuldenhilfe und 12 Milliarden Euro Corona-Hilfe für die Kommunen.

Fast alle Bundesländer, wie auch Hessen, haben gesetzliche Regelungen zur Entschuldung der Gemeinden bereits wirksam vorgenommen. In Hessen habe der kürzlich verstorbene Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) bekanntermaßen mit den Instrumenten Hessenkasse und Kommunalem Schutzschirm die Entschuldung bereits erfolgreich realisiert. Die wenigen Länder, die noch kein Altschulden-Programm für ihre Kommunen aufgelegt haben, können nach Ansicht von Meister nicht vom Bund unterstützt werden. Und die von Scholz angedachten Unterstützung für die „Pandemieschulden“ der Kommunen habe er (Meister) bereits im Vorfeld gefordert.

Auch die Entwicklung der vom Kreis Bergstraße geforderten Schul- und Kreisumlage sieht Zwingenbergs Rathauschef Habich sehr kritisch, zumal diese massiv den Haushalt aller Kommunen beeinflusse. Meister erklärte, dass er im Koalitionsausschuss die Reduzierung der Umlage um einen Prozentpunkt erreichen konnte. Auch der neue Schulentwicklungsplan stand auf der Agenda des Austausches. Habich habe keine Probleme mit den Zielen, des Schulentwicklungsplanes, sieht aber in einer noch effizienteren Umsetzung Einsparpotenzial. Gerade über die Kosten müsse man konstruktiv diskutieren.

Auch den von Familienministerin Giffey ins Gespräch gebrachten Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Kindertagesstätten sieht Habich mit gemischten Gefühlen. Die Idee als solche könne er natürlich mittragen, doch fürchtet er die Kosten, welche den Handlungsspielraum der Städte und Gemeinden in anderen Bereichen weiter einschränken würden. Abschließend dankte Habich, dass Meister auch in der schwierigen Corona-Zeit die Tradition, sich mit den Bürgermeistern seines Wahlkreises auszutauschen, aufrechterhalte. red

