Heitere Szenen, aber auch bedrückende Motive

Zwingenberg.Am Wochenende waren sie in der Remise beim Alten Amtsgericht zu sehen, ab Mittwoch wird ein Teil davon im Foyer des Landratsamts in Heppenheim ausgestellt – gut 60 Bilder, die von den Besuchern des „Café Z“ im Rahmen des Landkreis-Projekts „Neuanfang und Begegnung“ gemalt wurden. Auf Initiative des Kreises Bergstraße und unter der organisatorischen Leitung durch die Koordinationsstelle Asyl der Caritas haben Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche in der ganzen Region sich während der vergangenen Monate in verschiedenen Workshops mit dem Thema künstlerisch auseinandergesetzt.

In Zwingenberg hat Claudia Groh vom AK Asyl die Künstlerinnen Ulrike Fried-Heufel, Leila Ajiri, Sabine Müller und Sabine Nelles angesprochen, die dann mit unterschiedlichen Gruppen gearbeitet haben, zum Teil an den Wochenenden, zum Teil aber auch donnerstags während der wöchentlichen Öffnungszeit des Begegnungscafés im Alten Amtsgericht. Die technische und inhaltliche Herangehensweise war dabei sehr unterschiedlich.

Ulrike Fried-Heufel etwa nahm sich mit einer ausschließlich aus Frauen bestehenden Gruppe des Phänomens der nonverbalen Kommunikation, insbesondere des Tanzes an. Dazu hatten die Frauen Videos und Musikaufnahmen mitgebracht. Zu den Klängen entstand im Verlauf der Begegnung ein großes, gemeinsames Leinwandbild: In der Mitte ein von Ulrike Fried-Heufel gestaltetes Tanzpaar, drum herum Sterne und Blumen als Symbole des Glücks, der Schriftzug „Love“ und große, wieder und wieder übermalte Zonen. Das Ganze weniger ein Ergebnis konzentrierter Kompositionsarbeit als ein Dokument der Begegnung.

Neben der Frauengruppe gab es eine Gruppe für Männer, Kinder und Jugendliche und eine spezielle Gruppe für die Kleinsten im Alter von sechs bis neun Jahren mit jeweils etwa 15 Teilnehmern. Es entstanden Bilder in Acryltechnik auf Leinwand, aber auch viele einfache Buntstift- und Bleistiftzeichnungen. „Love“ ist auf vielen Bildern zu lesen, und es gibt viele Natur- und Pflanzendarstellungen. Zum Thema Begegnung passend zeigen einige Bilder die Silhouetten von mehreren einander überlagernden Händen, deren durch die Schnittstellen entstehenden Flächen jeweils unterschiedlich ausgemalt sind. Bei den Kinderzeichnungen fällt dem flüchtigen Betrachter wohl kein wesentlicher Unterschied auf – ganz gleich, ob ein Bild von einem Kind aus Afghanistan oder Syrien oder seinem deutschen Freund gezeichnet ist, scheinen etwa die alterstypischen Figurendarstellungen sich zu entsprechen.

Die meisten Bilder zeigen heitere oder zuversichtliche Themen. Bedrückend dagegen eine Gruppe von Bildern, die von neun bis 12-jährigen Jungen gemalt wurden. Die sich sehr ähnelnden Gemälde zeigen Menschen hinter Gittern und ein Papierschiff unter einem weiten Himmel. Alles überragend aber in der Mitte eine furchterregende Clownsgestalt mit dem Schriftzug „it“ auf der Brust. Was auch als Hinweis auf Flucht und Verfolgung gelesen werden könnte, ist eine Verarbeitung von Steven Kings Horrorklassiker „Es“ mit der Gestalt des Clowns Pennywise, der Kinder entführt, einsperrt und tötet.

Das Projekt „Neuanfang und Begegnung“ wurde zunächst auf die einmalige Ausstellung im Landratsamt hin konzipiert. In Zwingenberg, wo die Kunst-Aktion sehr viele Teilnehmer angesprochen hat, könnten sich daraus aber durchaus Folge-Aktivitäten entwickeln, so Claudia Groh und Ulrike Fried-Heufel.

