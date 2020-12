„Helden Stärker“ spendierte einen Defibrillator

Zwingenberg.Künftig sind die Retter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Zwingenberg noch besser für medizinische Notfälle von Kindern und Erwachsenen gerüstet – und das dank der Unterstützung des Vereins „Helden Stärker“. Stefanie Seeger, die Vorsitzende des gemeinnützigen und im ältesten Bergstraßenstädtchen ansässigen Vereins, überreichte an Johannes Bürkle, Leiter der First-Responder-Einheit des DRK-Ortsverbands, einen Defibrillator.

Bei der Übergabe an die Ehrenamtlichen mit von der Partie waren Udo Bächer, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsverbands, sowie Michael Danninger, Vize-Chef der First Responder. Die lebensrettende Technik, verpackt in einem unscheinbaren Paket, ergänzt die Ausstattung eines weiteren Einsatzfahrzeugs des First-Responder-Teams.

Wichtiger Baustein

„Die Zwingenberger First Responder sind ein wichtiger Baustein im Versorgungsnetz hier vor Ort“, erklärte Stefanie Seeger die Motivation für die Spende bei der Übergabe vor der DRK-Unterkunft am Gießer Weg. Und Udo Bächer freut sich: „Dieser Defibrillator kommt bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zum Einsatz. Er ist ein echter Lebensretter und für uns daher unverzichtbar.“

Zum Hintergrund der Spende erläuterte Frau Seeger: Nachdem der Verein „Helden Stärker“, der sich dem Ziel „mehr Sicherheit im Kindernotfall“ verschrieben hat, durch die Pandemievorgaben keine der fünf geplanten Kindernotfallschulungen durchführen konnte, habe für die Vereinsmitglieder festgestanden, „dass dieses Jahr trotz allem mit einem positiven Erlebnis enden soll“. „Wir sind allen Spendern unglaublich dankbar für die Unterstützung in diesem Jahr“, so Seeger, die verspricht:

Optimistisch ins Jahr 2021

„Natürlich ist nichts verloren, für das Jahr 2021 haben wir bereits sechs Schulungen geplant. Dabei haben wir darauf geachtet, dass die Schulungen größtenteils an der frischen Luft stattfinden können. Im März schon gibt es eine Schulung speziell für First Responder, die für November geplant war. Kindernotfälle werden während der Pandemie ja nicht weniger. Deshalb setzen wir alles daran, die geplanten Schulungen durchzuführen.“

Die ehrenamtlichen Ersthelfer der First-Responder-Einheiten sind eine Ergänzung zum regulären Rettungsdienst und überbrücken die Zeit vom Notfallzeitpunkt bis zum Eintreffen des zuständigen Rettungsdienstes. In Zwingenberg werden ausgebildete Helfer von der Rettungsleitstelle zusätzlich zum Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. Sie können dann bereits erste wichtige Maßnahmen einleiten und zum Beispiel eine Wiederbelebung starten, Atmung und Kreislauf kontrollieren oder Herzrhythmusstörungen mit dem neuen Defibrillator in den Griff bekommen.

Udo Bächer dazu: „Um unsere Arbeit zu verbessern, haben wir in diesem Jahr unseren Fuhrpark um ein neues, gebrauchtes Einsatzfahrzeug erweitert. Dessen Anschaffung sowie die Fahrzeugausstattung mit Funktechnik, Notfallausrüstung und weiteren nötigen Innenausbauten waren sehr kostenintensiv. Was bislang noch fehlte, das war ein Defibrillator.“ Der Defibrillator mit seiner speziellen Ausstattung für die Reanimation von Kindern vervollständigt die Ausstattung des neuen, kleineren Fahrzeuges, das im Notfall engere und entlegenere Ecken von Zwingenberg schnell erreichen kann.

Der Verein „Helden Stärker“ unterstützt das gerne: „Wir haben uns spontan entschlossen, die Mehrwertsteuer-Spende der Bäckerei Rauen aus dem Sommer für die Anschaffung dieses Geräts zu verwenden, damit künftig kleine und große Zwingenberger mit der besten Ausrüstung gerettet werden können. Für den Advent planen wir übrigens noch eine weitere Überraschung speziell für Kindergärten oder Schulen“, kündigte Vorsitzende Stefanie Seeger an. red

