Hessen stolz auf seine erste Cittaslow-Stadt

Von unserem Redaktionsmitglied

Michael Ränker

Zwingenberg. An der „Scheurebe“ hat er nur ein wenig genippt und statt dem leckeren Wein dann doch das Mineralwasser bevorzugt. An übermäßigem Alkoholgenuss kann es also nicht gelegen haben, dass Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU) beim abschließenden Pressegespräch fast schon beschwingt, auf jeden Fall aber begeistert bilanzierte,

...