Hessisch-Kurs im Theater Mobile

Zwingenberg.Am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr, erläutert der Kabarettist Clajo Herrmann den Besuchern des Theaters Mobile einige Fakten über den hessischen Dialekt. Herrmann, der auch zusammen mit Hans-Joachim Greifenstein als „Erstes Allgemeines Babenhäuser Pfarrerkabarett“ auftritt, „gibt Erhellendes preis“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Über das Programm mit dem Titel „In de Kurv’ graadaus – Ein Hesse sagt, wo’s langgeht“ heißt es:

„Hessisch ist mehr als ein Dialekt, es ist eine Lebensform. Während manche im All nach fremden Lebensformen suchen, gibt es bislang Unerforschtes im Meer, zwischen Festzeltplanen, unterm Asphalt – und in Hessen. Sicher werden viele am Ende des Abends denken: So genau wollte ich’s gar nicht wissen!“

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf per E-Mail an: theater@mobile-zwingenberg.de oder im Copyshop Zwingenberg. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet.

