Heute Abend geht’s um Cittaslow

Zwingenberg.Die Cittaslow-Kommission der Stadt Zwingenberg trifft sich am heutigen Donnerstag, 2. Mai, ab 19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6). Wie Bürgermeister Holger Habich in seiner Einladung schreibt, geben die Arbeitsgruppen an diesem Abend Sachstandsberichte ab. Eingeladen zu dem öffentlichen Treffen sind nicht nur diejenigen, die sich bereits in der Kommission engagieren, sondern auch weitere Interessierte, die mitarbeiten möchten.

Ziel ist es, nach der im März 2018 erfolgten Zertifizierung der Kommune als „lebenswerte Stadt“ im Sinne der weltweiten Cittaslow-Bewegung in den Handlungsfeldern Energie- und Umwelt, Infrastruktur, Urbane Qualität, Landwirtschaft, Tourismus und Handwerk, Gastfreundschaft, Bewusstsein und Bildung, Sozialer Zusammenhalt und Partnerschaften lokale Initiativen zu entfalten.

Auf der Webseite der Stadt Zwingenberg gibt es in der Rubrik „Kultur und Tourismus“, Unterrubrik „Cittaslow“, weitere Informationen zum Thema. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.05.2019