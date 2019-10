Heute Busse statt Straßenbahnen

Alsbach-Hähnlein.Wegen Bauarbeiten in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Seeheim-Jugenheim verkehren am heutigen Samstag (19.) bis etwa 20 Uhr auf der Linie 8 zwischen Eberstadt-Frankenstein und der Endhaltestelle „Alsbach Am Hinkelstein“ Busse statt Bahnen als Linie 8E. Die Haltestellen der Ersatzbusse der Linie 8E sind wie folgt verlegt:

„Frankenstein“ an die Einfahrt zum Betriebshof südlich der regulären Haltestelle.

„Mittelschneise“, „Malchen“ „Im Güldenen Wingert“ an den Fahrbahnrand.

„Neues Rathaus“ und „Tannenbergstraße“ an die gleichnamigen Haltestellen der Buslinie BE1.

„Ludwigstraße“ an die gleichnamige Haltestelle der Buslinie 8N.

„Bickenbacher Straße“ in die Alte Bergstraße, Ecke Bickenbacher Straße.

„Beuneweg“ an die Haltestelle „Ortsmitte“ der Buslinien 8N und BE2.

Die Mitnahme von Fahrrädern und der Fahrkartenkauf sind in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht möglich. red

