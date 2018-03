Anzeige

Zwingenberg.Am heutigen Freitag, 9. März, sowie am 14. März, Mittwoch, und am 16. März, Freitag, lädt die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt (Heidelberger Straße 18) in Zwingenberg zu sogenannten „Frühschichten“ oder „Spätschichten“ in der Fastenzeit ein.

Cäcilia Ervens erläutert: „Du möchtest versuchen, Gott einen besonderen Raum zu geben? Du möchtest nachdenken, worauf hin du dein Leben ausrichten möchtest? Alle, die an den Früh- und Spätschichten teilnehmen, sind eingeladen, die Wege ihres Lebens zu betrachten. Denn jede und jeder ist auf dem Weg.“

Die „Spätschichten“ heute und am nächsten Freitag beginnen um 20 Uhr, die „Frühschicht“ am nächsten Mittwoch startet um 6 Uhr. pk