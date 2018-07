Anzeige

Zwingenberg.Für den heutigen Donnerstag (12.), 19.19 Uhr, lädt die Stadt Zwingenberg alle interessierten Bürger zum Infoseminar „#lifeDETOX – Leben im Fokus: Wie Sie Burn-out vermeiden und stressfreier leben!“ ein. Die Veranstaltung findet im Diefenbachsaal des Bunten Löwen statt. Der Eintritt ist frei.

Klar Schiff machen

Lifecoach und Fitnessexperte Siggi Spaleck wird in einem etwa 60- bis 90-minütigen Seminar folgende Inhalte vorstellen: Die Wahrheit über Stress – was Stress bei uns anrichten kann, wie man heute Stress und Krankheit vermeidet und wie man in drei Phasen in seinem Leben klar Schiff machen kann.

Anschließend wird eine offene Gesprächsrunde und Tipps vom Experten angeboten werden. Die Stadt Zwingenberg und Siggi Spaleck freuen sich auf rege Teilnahme. red