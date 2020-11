Hilfe in Krisenzeiten: Zwingenberg zeigt nach wie vor Solidarität

Zwingenberg.Angesichts des aktuellen Teil-Lockdowns erinnern die Evangelische Kirchengemeinde und die Stadt Zwingenberg noch einmal an die Initiative „Zwingenberg zeigt Solidarität“, die während des Lockdowns im Frühjahr zur Unterstützung älterer beziehungsweise hilfsbedürftiger Menschen ins Leben gerufen wurde. Nach wie bewerben Kirche und Kommune auf ihren Webseiten das Angebot, mit dem auf unkomplizierte Art und Weise zum Beispiel beim Einkaufen unterstützt werden soll. Das kirchliche Gemeindebüro stellt dabei den Kontakt zwischen Hilfesuchenden und Helfern her. In der Erläuterung zur Initiative „Zwingenberg zeigt Solidarität“ heißt es:

„Angesichts der Einschränkungen, die die Maßnahmen gegen das Corona-Virus für den gewohnten Alltag mit sich bringen, zeigt sich Zwingenberg solidarisch. Unter diesem Motto haben die Evangelische Kirchengemeinde, die Stadtverwaltung und engagierte Bürger ein Projekt ins Leben gerufen, durch das ältere und hilfsbedürftige Menschen auf unkomplizierte Art und Weise unterstützt werden sollen.

Personen über 60 Jahre oder solche mit bestimmten Vorerkrankungen gelten in Bezug auf das Virus als ,Risikogruppen‘. Ihre Infektion kann besonders schwere Verläufe bis hin zum Tod zur Folge haben. Deshalb wird ihnen geraten, den Kontakt mit anderen Menschen möglichst zu meiden.

Gemeindebüro als Vermittler

Für viele bringt dies aber neben dem Aspekt fehlender Sozialkontakte auch eine ganze Reihe weiterer Einschränkungen mit sich. Mancher mag sich daher zum Beispiel fragen, wer den Einkauf von Lebensmitteln oder den notwendigen Gang zur Apotheke erledigt. Andere wiederum suchen möglicherweise auch einfach ein persönliches Gespräch. Jeder, der solche Unterstützung braucht, kann sich ab vertrauensvoll an das Evangelische Gemeindebüro in Zwingenberg wenden. Es verfügt über eine Liste freundlicher Mitmenschen, die sich freiwillig bereiterklärt haben, diese und ähnliche Hilfen zu übernehmen.

Die Kirchengemeinde bildet die Brücke zwischen den Beteiligten: sie nimmt die Kontaktdaten von Freiwilligen auf, während die älteren Mitmenschen ihre gewünschte Unterstützung auf dem sogenannten Einkaufszettel detailliert aufschreiben können. Die Kirchengemeinde koordiniert beide Seiten, jede weitere Abstimmung erfolgt dann persönlich. Sie tut dies ausdrücklich auch für den im Ortsteil Rodau lebenden Teil der Zwingenberger Bevölkerung.“

Kontakt

Unter www.zwingenberg.de (Aktuelles / Veröffentlichungen zum Coronavirus) sowie auf www.ev-zwingenberg.de stehen Einkaufslisten sowie ein Formblatt zur Registrierung von Helfern zum Download bereit.

Das Evangelisches Gemeindebüro (Darmstädter Straße 22) ist telefonisch: 06251/75844, per Telefax: 06251/75836 sowie per E-Mail: kirchengemeinde.zwingenberg@ekhn.de erreichbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.11.2020