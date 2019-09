Rodau.Am Dienstag, 24. September, zeigt das Team des Rodauer Kinder-Kinos ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus den Film „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch“. Der Leinwandstreifen dauert 84 Minuten und ist laut Freiwilliger Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) ohne Altersbeschränkung freigegeben. Zur Handlung heißt es:

„Als Sita in der Klasse ihr Referat über Frösche halten will, verhält sich ihr Lehrer Franz ganz schön seltsam. Und dann bricht er Sitas Referat einfach ab! Am nächsten Tag verrät er ihr, warum: Wenn Herr Franz an einen Frosch denken muss, verwandelt er sich selbst in einen.“ red

