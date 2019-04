„Hirnklopfen“ im Mobile

Felix Oliver Schepp. © Haggenmueller

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf den Auftritt von Felix Oliver Schepp hin, der am Freitag, 12. April, 20 Uhr, mit seinem Programm „Hirnklopfen“ im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg gastiert. In einer Pressemitteilung heißt es:

„In seinem zweiten Soloprogramm zwischen Chanson und Musikkabarett nimmt Felix Oliver Schepp sich zwei Privilegien vor, die in dieser Ausprägung wohl nur dem Homo Sapiens gegeben sind: den Verstand und das Gefühl. Okay: Niedliche Katzenvideos im Internet sind beliebter als etymologische Abhandlungen darüber, dass das Wort ,Gag’ (englisch für Witz) auch ,würgen’ oder ,knebeln’ bedeutet. Aber ist dieses pausenlose Geklicke und Gemöge nicht eigentlich eine Ersatzhandlung für echte Herzensangelegenheiten? Mit seinen schrägen Liedern macht Felix Oliver Schepp sich auf die Suche nach dem richtigen Maß. Er singt von Kindern, die bis zur Kritikunfähigkeit hochgelobt werden und bittet den Heiligen Perfektus um Ablass. Er treibt die Geltungssucht der Generation Individuell so weit, dass das narzistische Mauerblümchen seinen Ausweg im Pflanzendünger sucht. Er appelliert, sich nicht auszuruhen auf diesem ewigen ,Bleib wie Du bist’. Weg von der Engstirnigkeit. Für ein bisschen mehr Großherz. Ohne gleich den Kopf zu verlieren.“

Eintrittskarten gibt es im Copyshop oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse des Theaters Mobile, die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.04.2019