Hobby-Boule-Turnier ist ausgebucht

Zwingenberg.Das 11. Hobby-Boule-Turnier für Jedermann des Zwingenberger Freizeitsportvereins Schlappekicker ist bereits ausgebucht. Wie Vorsitzender Alfred Ulrich schreibt, stehen die teilnehmenden Mannschaften für die Neuauflage des Wettbewerbs, der am 11. Juni, Donnerstag, auf der vereinseigenen Boulebahn an der Vereinslagerhalle in der Tagweide stattfindet, bereits fest.

Die Schlappekicker sind sehr erfreut darüber, dass das Turnier bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ausgebucht ist. Für die weitere Organisation hat man nun genügend Zeit. Ziel ist es wieder, in gemütlicher Biergarten-Atmosphäre mit Getränken, Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen sowohl für die teilnehmenden Mannschaften als auch für die Besucher ein guter Gastgeber zu sein.

Die Turnierunterlagen mit der Gruppeneinteilung, dem Spielplan und die Spielregeln werden Anfang Mai an die teilnehmenden Mannschaften ausgegeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.03.2020