Hobbykünstler stellen aus

Alsbach-Hähnlein.Die Gemeinde Alsbach-Hähnlein veranstaltet wieder eine Ausstellung für Hobbykünstler. Die Ausstellung findet in Verbindung mit dem Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember, Samstag und Sonntag, im Bürgerhaus „Sonne“ im Ortsteil Alsbach (Hauptstraße 26) statt. Ausgestellt werden Stricktiere, Bienenwachsarbeiten, Näharbeiten, Häkelarbeiten, Stickarbeiten, Holzschnitzereien, Korbflechtarbeiten, Schmuck, Weihnachtsgebäck und vieles mehr. Die Ausstellung wird am Samstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Sebastian Bubenzer eröffnet. Die Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstag (7.) von 16 bis 20 Uhr, Sonntag (8.) von 11 bis 19 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.11.2019