Hubschrauber flog Unfallopfer in Klinik

Zwingenberg.Mit acht Einsatzkräften sicherte die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg unter Leitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas am Montagnachmittag den Hof vor dem Feuerwehrgerätehaus am Gießer Weg ab, weil ein Rettungshubschrauber des ADAC landen musste.

Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtete, landete der Helikopter dort, um einen Schwerverletzten an Bord zu nehmen. Die Person war dem Vernehmen in Folge eines Arbeitsunfalls zunächst notärztlich versorgt und dann mit einem Rettungswagen zum Feuerwehrgerätehaus gebracht worden, um per Hubschrauber in eine Klinik zur Weiterbehandlung transportiert zu werden.

Die Feuerwehrkameraden sicherten Start und Landung des Helikopters und halfen beim Verlegen des Unfallopfers vom RTW in den Hubschrauber. / mik

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.06.2019