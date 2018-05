Hunderennen für die „Tour der Hoffnung“

Anzeige

Zwingenberg.Der Verein der Hundefreunde (VdH) Zwingenberg, Alsbach und Umgebung lädt auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Team Bensheim der „Tour der Hoffnung“ zu einem Hunderennen ein. Wie Katharina Mittag für die Veranstalter mitteilt, findet der Wettbewerb am 24. Juni, Sonntag, auf dem Vereinsgelände des VdH am Reutershügel statt.

Der Erlös aus der Veranstaltung kommt der Initiative zugute, die krebs- und leukämiekranken Kindern sowie deren Familien helfen und ihnen im Kampf gegen den Krebs eine Lebensperspektive geben will. Die Spenden fließen zu 100 Prozent an Hilfsprojekte. Die Tour der Hoffnung wird mit dem Geld die klinische Versorgung, wie zum Beispiel das Universitätsklinikum Kinderklinik Heidelberg, die Finanzierung von Projekten in der Kinderkrebsforschung, die Entwicklung neuer Behandlungskonzepte und die pflegerische und psychosoziale Betreuung betroffener Kinder unterstützen.

Die Teilnahme an dem Hunderennen erfordert keine besonderen Vorkenntnisse oder ein spezielles Training. Neben dem guten Zweck geht es einfach darum, mit dem Hund und anderen Hundebesitzern einen tollen Tag zu verbringen und viel Spaß zu haben. Das Hunderennen ist für alle Hunderassen und Altersstufen offen. Alle interessierten und motivierten Hundebesitzer wie auch Zuschauer sind willkommen. Für eine Bewirtung ist gesorgt.