„Huub Dutch-Duo“ im Theater Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt des „Huub Dutch-Duos“ hin, das am 7. Februar, Freitag, ab 20 Uhr mit dem Programm „Life is fine - when you’re on Wäscheline!“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastiert. In der Pressemitteilung der Mobilisten heißt es:

„Was haben Brieftauben, Wüsten-Kamele und steuerfreie Zonen mit der Liebe zu tun? Warum ist es empfehlenswert, Privatier zu werden, sich einfach mal gehen zu lassen oder den ganzen Sommer im Pyjama zu verbringen? Wer schenkt uns die ganze Welt, für nur ein kleines bisschen Geld? Das aus dem Musik-Entertainer Huub Dutch in Kombination mit bluesigem Bühnen-Stoiker Chris Oettinger bestehende Duo steht für Entertainment mit ,Wäscheleinophon’, Gesang, Trompete und Klavier. Moderationen mit lässigem Witz. Mitreißende Show-Einlagen. Swingende Klassiker und charmante Songs aus eigener Feder, mal fetzig, mal romantisch, mit sprachgewitzten, intelligenten Texten.“

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. / red

