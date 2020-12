Hygienekonzept liegt schon in der Schublade

Zwingenberg.Ob die Jugendfeuerwehr der Stadt Zwingenberg nach dem bevorstehenden Weihnachtsfest wieder die abgeschmückten Christbäume der Kernstadtbürger gegen eine Geldspende einsammeln und fachgerecht entsorgen kann, das steht gegenwärtig noch nicht fest.

Vorgaben abwarten

Wie Jugendwart Stefan Diefenbach in einer Pressemitteilung schreibt, steht zwar der Termin für die Weihnachtsbaum-Sammelaktion 2021 bereits fest – es handelt sich um den 9. Januar, einen Samstag –, aber eventuell macht die Coronavirus-Pandemie dem Brandschützer-Nachwuchs noch einen Strich durch die Rechnung. Diefenbach formuliert:

„Aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbunden Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen müssen wir auf die Vorgaben der Bundesregierung beziehungsweise der Hessischen Landesregierung im Januar warten. Ich hoffe sehr, dass wir die Sammelaktion der Weihnachtsbäume im Januar durchführen können.“

Ein Hygienekonzept dafür liege bereits in der Schublade, Sicherheitsvorkehrungen für die Sammler seien ebenfalls bereits in den vergangenen Wochen getroffen worden. Diefenbach abschließend: „Schließlich ist das Einsammeln der Weihnachtsbäume nicht nur eine Jahrzehnte alte Tradition, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle für die Jugendfeuerwehr. Sollte sich im Januar an den aktuellen Kontaktregelungen nichts geändert haben, so können wir 2021 leider keine Sammelaktion durchführen.“

Entscheidung fällt Anfang Januar

Eine entsprechende Information, ob das Einsammeln der Weihnachtsbäume stattfindet oder nicht, erfolgt Anfang Januar in dieser Tageszeitung. red

