Hypnosekurs in Zwingenberg

zwingenberg.Am 18. Oktober, Freitag, 20 Uhr, findet der Kurs „Hypnopower“ in Zwingenberg statt. Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) bietet einen eineinhalbstündigen Lehrgang an. Unter der Leitung von Daniela Preissing können Erwachsene die Kraft der Hypnose erfahren. Das Gelerntekönnen die Teilnehmer dann gezielt nutzen und ihr Unterbewusstsein stärken. So soll die Erfüllung von persönlichen Zielen keine Herausforderung mehr darstellen. Die Teilnahme kostet 15 Euro, der Kurs findet im Familienzentrum Zwingenberg (Altes Amtsgericht, Saal, Obertor 1) statt. Anmeldungen und Infos im Familienzentrum Zwingenberg, Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. fw

