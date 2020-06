Igelklasse sendet Herzen in die Welt – und ins Caritasheim

Zwingenberg.Nach dem von der Landesregierung angesichts der Coronavirus-Pandemie angeordneten Betretungsverbot für die Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen standen die entsprechenden Teams vor neuen Herausforderungen: „Wie kann ich dafür sorgen, dass ich keines meiner 19 Kinder in der Zeit, in der wir uns nicht sehen können, verliere?“, das war für Grundschullehrerin Verena Ränker die größte Sorge.

Denn die acht- bis neunjährigen Mädchen und Jungs ihrer „Igelklasse“ aus der Distanz zu unterrichten, das war eine völlig neue Situation und eine große Herausforderung. „Nicht jedes Kind hat die erforderliche digitale Ausstattung und das perfekte häusliche Umfeld, um mit diesen besonderen Rahmenbedingungen klar zu kommen“, weiß die Klassenlehrerin der 3a der Melibokusschule Zwingenberg.

Aber Verena Ränker hat auch einmal mehr die Bestätigung erhalten, dass sie „tolle Kinder“ und ebenso tolle Eltern hat, die in den vergangenen Wochen gemeinsam versucht haben, das Beste aus der Situation zu machen. Zu den Akteuren gehört auch Steffen Hess. Der Vater ist Elternbeirat der Klasse 3a und Altenpfleger im Caritasheim St. Elisabeth in Bensheim und hatte eine Idee. Um „seinen“ Bewohner in diesen Krisenzeiten etwas Freude zu machen, richtete er vor Ostern eine Anfrage an die Schule und die wurde aktiv. Es wurde gemalt, gebastelt und viele kleine, bunte Dinge wurden gestaltet, über die sich die Bewohner des Caritasheimes sehr freuten.

Anleitung per Video

Verena Ränker hatte eine ganz besondere Idee. Vor Wochen hatte sie ein Kunstprojekt gestartet und jedes ihrer 19 Kinder ein buntes Herz gestalten lassen. Im 20. Herz stand geschrieben „Zwingenberg bleibt zuhause und sendet Liebe in die Welt“. Diese 20 Herzen bildeten das Motiv einer Postkarte, von der 2000 Exemplare gedruckt wurden. Sie wurden für einen Euro pro Stück verkauft und mit dem Erlös Menschen unterstützt, die durch die Coronakrise in Not geraten sind. Auch den Weinpaketen für das erste virtuelle Zwingenberger Weinfest lag die Karte bei.

Für das Caritasheim hatte die Klassenlehrerin nun die Idee, ein Bild mit den Herzmotiven zu gestalten. Sie besorgte eine 75 auf 60 Zentimeter große Leinwand, Acrylfarbe und Pinsel und brachte alles in einer Kiste zum ersten Kind ihrer Klasse. Die Leinwand hatte sie zuvor in 20 jeweils 15 auf 15 Zentimeter große Felder aufgeteilt und das letzte Feld selbst mit den Namen der Kinder und dem Symboltier ihrer Igelklasse gestaltet.

Der Kiste lag ebenfalls eine Liste der Kinder bei, damit die Weitergabe des Bildes organisiert werden konnte. Außerdem gab es per Video und ausgedruckt auch eine Anleitung, denn die jeweiligen Herzen sollten ja auch farblich abgestimmt ein schönes Gesamtbild ergeben.

Vier Wochen lang war das Bild unterwegs und konnte nun im Caritasheim übergeben werden. Zusammen mit Heimleiterin Ulrike Schaider, dem Initiator Steffen Hess und Wohnbereichsleiterin Roswitha Mayer wurde entschieden, dem Bild im Erdgeschoss, nahe dem Aufzug, einen Platz zu geben, damit sich jeder Bewohner und Besucher daran erfreuen kann.

Mitgebracht hatte Verena Ränker auch einen kleinen Rest der Herz-Postkarten, denn inzwischen ist sie mit ihrer Klasse bereits an einem nächsten Kunstprojekt dran. Die Klasse nimmt an einem Wettbewerb des Arena-Verlags teil und gestaltet eine Collage zu dem Kinderbuch „Ein Fall für Kwiatkowski – Die Kaugummiverschwörung“.

Längst noch keine Normalität

Außerdem dürfen die Kinder der Klassen 1 bis 3 ab dieser Woche wieder in die Schule kommen. Allerdings ist man immer noch weit von der Normalität entfernt, da nach wie vor Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind. Aus diesem Grund wurden die Klassen halbiert und auch die Unterrichtszeiten sind reduziert. Zusätzlich sind die besonderen Regelungen bei der Ankunft der Kinder und den Pausen zu beachten.

Wie in der Schule ist auch im Caritasheim die Bewältigung der Krisensituation vor allem auch eine organisatorische Frage. Das weiß auch Altenpfleger Steffen Heß, der sich bewusst ist, was die Verwaltung aktuell leistet und „auf keinen Fall tauschen“ möchte.

Wie von Heimleiterin Schaider zu hören ist, hat es bislang keinen bestätigten Coronafall im Caritasheim gegeben. Man habe aber auch schon sehr früh mit den Sicherheitsvorkehrungen begonnen und das Heim bereits ab dem 2. Samstag im März für Besucher geschlossen. Seit dem 4. Mai gibt es wieder die Möglichkeit, einmal pro Woche für eine Stunde die Bewohner zu besuchen. Dafür wurden in der Villa der Einrichtung entsprechende Besuchsecken mit dem notwendigen Abstand eingerichtet. Der Park wurde für Besucher gesperrt, damit die Bewohner sich hier aufhalten können.

Mit Disziplin und Engagement kommen die Pflegekräfte im Caritasheim ganz gut durch die Krise, auch wenn es zum Teil anstrengend ist. Insofern begrüßen sie es, dass ihre Arbeit durch die Pandemie verstärkt ins Bewusstsein der Gesellschaft und der Politik gerückt ist. Wie nachhaltig das sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. Von der von der Politik versprochenen Sonderprämie für Pflegekräfte ist bisher jedenfalls noch nichts angekommen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020