Igelklasse verschickt Liebe in alle Welt

Zwingenberg.Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder haben es in dieser Woche bekräftigt und verlängert: Zuhause bleiben – auch über die bevorstehenden Osterfeiertage hinweg – ist in Zeiten der Coronavirus-Krise die klare Ansage des Staates an seine Bürger. Zuhause bleiben müssen jetzt schon in der dritten Woche auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a, die – wie alle ihre Kollegen jedweder Schulformen dieser Republik – noch bis mindestens 19. April in den eigenen vier Wänden büffeln sollen.

Um der Klasse 3a – der sogenannten Igelklasse – der Zwingenberger Grundschule aber ein wenig Abwechslung zu verschaffen, hat sich Klassenlehrerin Verena Ränker eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Sie rief die 19 Kinder zu einer Malaktion unter dem Motto „Zwingenberg bleibt zuhause und sendet Liebe in die Welt“ auf. Per Videobotschaft nahm die Pädagogin Kontakt zu ihren „Igelchen“ auf und lud sie zum Mitmachen ein:

Jeder sollte ein Herz malen, das anschließend - in Verbindung mit einem weiteren Herz, in dem der Spruch „Zwingenberg bleibt zuhause und sendet Liebe in die Welt“ notiert ist - als Motiv einer Postkarte dient. Alle Kinder der Klasse beteiligten sich mit großer Begeisterung an diesem Kunstprojekt, packten zuhause die Bunt- oder Filzstifte aus und malten Herzen. Die Eltern fotografierten die Motive ab und sendeten sie per E-Mail an die Klassenlehrerin, ein Teil der Motive landete auch als „analoge“ Post im Briefkasten von Verena Ränker und wurde per Scanner digitalisiert. Mittlerweile ist die Produktion der Postkarten in einer Auflage von 1000 Stück abgeschlossen, die Kosten für den Druck hat der Zwingenberger Rathauschef Holger Habich übernommen.

Seit gestern liegen die Postkarten nun in sechs Zwingenberger Unternehmen zum Verkauf aus, denn die Initiative der Igelklasse sollte nicht nur Freizeitbeschäftigung für die Lernpausen beim „Home-Schooling“ sein, sondern mit dem Projekt wird auch ein guter Zweck verfolgt. Dazu heißt es in einem Info-Blatt der Schulklasse:

„Auch wir bleiben zuhause, um zu verhindern, dass der Coronavirus sich weiter ausbreiten kann. Doch wir wollen dabei nicht untätig sein, sondern Geld für einen guten Zweck sammeln. Dafür haben wir gemeinsam diese Postkarte gestaltet. Kaufen Sie eine oder gerne auch mehrere davon und schreiben Sie diese an Menschen, die Ihnen wichtig sind, die Sie aber aufgrund der aktuellen Lage nicht besuchen dürfen.“ Eine Postkarte kostet einen Euro und mit dem Erlös sollen Menschen unterstützt werden, die durch die Coronavirus-Krise in finanzielle Not geraten sind.

Schirmherr Holger Habich über die Aktion: „Eine tolle Idee, wie ich finde, und lieb umgesetzt. Aber: Gehen Sie nicht extra deshalb raus, sondern nehmen Sie ein paar Karten für Ihre Lieben mit, wenn Sie eh unterwegs sind.“

Die Verkaufsstellen im Überblick: Apotheke Herms (Bahnhofstraße 4), Stadtapotheke (Darmstädter Straße 32), Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Pass/Wiesenpromenade 2), Bäckerei Germann (Darmstädter Straße 3), Postfiliale (Darmstädter Straße 10), Zahnarztpraxis Schulz (Darmstädter Straße 8). mik

