„Illusionen einer Ehe“ im Mobile

Zwingenberg.Am Sonntag, 3. Februar, 18 Uhr, führt das „Tournee-Theater Stuttgart“ im Theater Mobile die Komödie „Illusionen einer Ehe“ auf. Ein Ehepaar gesteht sich nach Jahren alle Seitensprünge – und die Probleme gehen los. „Diese Komödie hat alles, was französische Komödien so einzigartig macht: Sie zeichnet sich durch einen unerwarteten Handlungsaufbau, brillanten Stil und ausgefeilten Wortwitz aus.“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. / seb

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019