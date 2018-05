Anzeige

Das wird auch durch den Titel der Installation „Begegnung im Fluss“ deutlich. Tritt man in die Kirche ein, sieht man sofort die großräumigen zarten Voiles, die sich farblich bemalt durch die Kirche schlängeln und einen Fluss symbolisieren. Am Rand und in diesen Voiles stehen gebogene Holzstelen, die als Menschen begriffen werden können. Stücke von gebrochenen Holzstelen finden sich am Boden.

„Begegnung im Fluss“ soll in einem übertragenen Sinn verstanden werden. Begegnungen können vielfältig sein, nichtssagend, in einem intensiven Austausch bestehend, beglückend, scheiternd. Sie können mit anderen Menschen stattfinden, mit sich selbst, mit Gott.

Mit dieser Ausstellung knüpft Marion T. Mentges an frühere Installationen in Kirchen und öffentlichen Räumen an, wie zum Beispiel im Museum für antike Schifffahrt, Mainz, in der Katharinenkirche in Oppenheim, in der evangelischen Kirche Hochheim, im Rathaus Schöneberg Berlin, in der Bauhausuniversität Weimar, in der Europeen Business School Oestrich-Winkel.

Die Ausstellung wird bis zum 22. Juni freitags, samstags und sonntags jeweils von 15.30 bis 17 Uhr zu sehen sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.05.2018