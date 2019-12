Im Lese-Café wird Worten Gestalt verliehen

Zwingenberg.Die Idee gab es schon länger, nun wurde sie noch kurz vor Weihnachten in die Tat umgesetzt: In vierteljährlichem Wechsel werden fortan im Lese-Café der Stadtbücherei einzelne Bilder ausgestellt.

In einer Kooperation der Bücherei-Leiterin Conny Demmer und der Künstlerin Ulrike Fried-Heufel geht es darum, so die Künstlerin bei der Auftaktveranstaltung am Dienstagabend, „Worten Gestalt zu verleihen“, „ein Kunstwerk zwischen Büchern und Magazinen auszustellen: aus Worten und deren Inhalten können Vorstellungen und Bilder erwachsen. Der Gedanke ist nicht unbedingt neu, denn Illustrationen von Texten kennen wir genügend. Hier allerdings drängt sich zunächst die Betrachtung, die Farb-und Formwahrnehmung auf, Einzelheiten folgen später, der Blick auf den Text erfolgt im zweiten Schritt – und dies ist unser Ziel, wir steuern Sie hiermit um, wir fordern Ihre Wahrnehmung, Ihre Fantasie und Ihre Neugierde auf den dazu passenden Text heraus.“

Zunächst soll das Projekt mit Werken aus dem Fundus von Ulrike Fried-Heufel bestückt werden, im Lauf der Zeit hofft man aber, weitere Künstler für die „Kunst im Lesecafé“ gewinnen zu können. Dass die Verbindung von Lyrik und kreativem Gestalten in Zwingenberg auf gute Resonanz stößt, hatte sich vor einigen Monaten bei der Aktion „Lyrik in der Kiste“ gezeigt, erinnerte Fried-Heufel. Damals hatten die Menschen ein Gedicht ihrer Wahl in einer leeren Weinkiste künstlerisch umgesetzt. Die Ergebnisse waren im Rathaus ausgestellt und zogen viele Besucher an.

„Kunst im Lese-Café“ startet nun mit einem Triptychon von Ulrike Fried-Heufel, zu dem sie das 1948/49 entstandene Gedicht „Völker der Erde“ von Nelly Sachs inspiriert hat. Das dreigeteilte Bild im extremen Hochformat ist mit frei schwebenden, handgeschriebenen Textfragmenten aus dem Gedicht bedeckt. Den Hintergrund bildet eine abstrakte, von den Farben Blau und Gelb bestimmte Gestaltung, vor denen mehrere weiße, längliche Formen aufsteigen, die vielleicht an stark abstrahierte menschliche Körper erinnern, vielleicht auch an Samen oder an etwas Geistiges, Immaterielles.

Im Gedicht wendet sich Nelly Sachs gegen den Missbrauch der Sprache – „Völker der Erde, zerstöret nicht das Weltall der Worte“, „O daß nicht Einer Tod meine, wenn er Leben sagt - und nicht Einer Blut, wenn er Wiege spricht –“. Verfasst hat die Lyrikerin ihren Text in Schweden, wohin sie als Jüdin, 1891 in Berlin geboren, mit ihrer Mutter vor dem Naziterror geflohen war und unter ärmlichen Verhältnissen lebte.

Nelly Sachs arbeitete als Wäscherin und lernte Schwedisch, um mit Übersetzungen ins Deutsche Geld zu verdienen. Die Gedichte der Kriegs- und Nachkriegszeit sind geprägt von Bildern des Schmerzes, eine Todesklage für ihr gemartertes Volk. 1966 erhielt Nelly Sachs den Nobelpreis für Literatur „für ihre hervorragenden lyrischen und dramatischen Werke, die das Schicksal Israels mit ergreifender Stärke interpretieren“.

Eine Erweiterung des Angebots

Bei der Mini-Vernissage am Dienstag las der Zwölfährige Jonas Celik das Gedicht von Nelly Sachs. Dabei stand der in Zwingenberg wohnende Schüler der Geschwister-Scholl-Schule vor dem Bild von Ulrike Fried-Heufel, sein Vortrag ermöglichte eine ineinander verwobene Wahrnehmung von Text und Bild. Anwesend waren unter anderem Bürgermeister Holger Habich, die Stadtverordnete Regina Nethe-Jaenchen und Berenike Neumeister als Vertreterin des Geschichtsvereins

Die „Kunst im Lesecafé“ erweitert das Angebot der Stadtbücherei, das, wie Leiterin Conny Demmer berichtete, bei der Bevölkerung derzeit besser denn je angenommen wird. Allein im vergangenen Jahr gab es etwa 5000 Ausleihen mehr als im Jahr davor.

Das Lesecafé kann zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei besucht werden: Dienstag von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.12.2019