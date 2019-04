Im Museum wird Butter geschlagen

Zwingenberg.Die Museumsmaus Anna lädt am Sonntag, 28. April, zum „Lebendigen Museum“ in Zwingenberg ein. Pünktlich zum Ferienende wird das Museum in der Scheuergasse wieder „lebendig“.

Von 14.30 bis 17.30 Uhr zeigen Handwerker ihr Können. Frau Braam zeigt ihren „Fairy Garden“, Herr Steinack präsentiert Hobbyimkerei und im Holzbackofen backen köstliche Bauernbrote, die Harald Germann fachgerecht eingeschoben hat.

Außerdem wird selbst geschlagene Butter hergestellt, die auf frischem Bauernbrot mit Honig gleich probiert werden kann. Der Eintritt ist frei.

Der Geschichtsverein Zwingenberg, Stadtlöwe Philipp und Museumsmaus Anna freuen sich auf viele kleine und große Besucher. red

