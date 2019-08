Im Spielwarenladen Geld gestohlen

Seeheim-Jugenheim.Am Samstag in der Zeit zwischen 0.30 und 9.30 Uhr hatten es unbekannte Täter auf einen Spielwarenladen an der Heidelberger Straße in Seeheim abgesehen und Beute gemacht.

Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt, waren die ungebetenen Gäste über ein gekipptes Fenster in den Verkaufsraum gelangt, bevor sie sich an der Kasse zu schaffen machten und Bargeld in Höhe von rund 170 Euro entwendeten. In unbekannte Richtung traten sie danach die Flucht an.

Möglicherweise konnten Zeugen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt das Kommissariat K 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei entgegen (Telefon: 06151/9690). ots

